Сукупна орієнтовна сума збитків опитаних компаній з початку простою складає майже 306 мільйонів гривень.

В середньому один день простою через страйк на польському кордоні вартує одній українській компанії втрат у розмірі близько 1 мільйона гривень.

Про це свідчать результати опитування Європейською Бізнес Асоціацієюя 55 членських компаній, на діяльність яких вплинув страйк на польсько-українських пунктах пропуску, що розпочався 6 листопада.

За підрахунками Асоціації, в середньому один день простою вартує одній компанії втрат у розмірі близько 1 мільйона гривень.

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"Сукупна орієнтовна сума збитків з початку простою, завданих опитаним компаніям, складає принаймні 305,9 мільйона гривень. При цьому однаково потерпають як імпортери, так і експортери, адже 49% компаній ввозять продукцію в Україну", - йдеться у повідомленні.

Блокування руху на кордоні польськими перевізниками вже призвело до численних негативних наслідків для бізнесу в Україні та їх контрагентів за кордоном, зазначають у ЄБА. Зокрема, суттєво зростають витрати на перевезення, що впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній. Спостерігається зміна маршрутів, водночас збільшуються черги на словацькому і угорському кордонах. Бізнес вже повідомляє про дефіцит транспорту, зокрема й через небажання перевізників брати замовлення на час страйку.

"Неможливість виконати зобов’язання перед українськими та іноземними замовниками потягне за собою штрафні санкції з боку покупців, скасування подальших замовлень та втрату клієнтів. Неможливість імпортувати необхідну сировину чи комплектуючі створює ризики для українських виробництв. Все це безпосередньо впливає на доступ населення в Україні до необхідних товарів та безперебійну роботу підприємств", - наголошує бізнес.

Два тижні страйку створюють суттєві труднощі для й без того обмежених можливостей української логістики. Тож бізнес-спільнота України вкотре закликає польський бізнес до діалогу задля розблокування польсько-українського кордону та вирішення спірних питань конструктивним шляхом.

"Що важливо – страйк польських перевізників може суттєво ускладнити та навіть паралізувати роботу багатьох компаній в Україні. Це впливає на довіру, в тому числі, й іноземних партнерів до українських компаній. Через вимоги польських перевізників, які, до того ж, адресовані не Україні страждає саме український бізнес. Ми переконані, що це не є метою наших партнерів в Польщі та ЄС, тож закликаємо їх до конструктивного врегулювання ситуації", - зазначила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Ситуація з блокуванням кордону - останні новини

З 6 листопада польські страйкарі заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" та "Рава-Руська - Гребене". Ключовою вимогою є повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських транспортерів.

Сьогодні стало відомо, що Спілка перевізників Словаччини проводить блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України.

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