Салон нового автомобіля має доповнену реальність та замість керма встановлено два джойстики.

Японська автомобільна компанія Toyota представила новий концепт - компактний двомісний місяцехід Toyota Baby Lunar Cruiser. В компанії зазначають, що BLC - останній у довгій низці концептів, представлених Toyota.

"Baby Lunar Cruiser створений для подолання пересіченої місцевості на Землі та за її межами, і втілює в собі унікальне поєднання адаптивних технологій і традиційних елементів дизайну", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті Toyota.

Зазначається, що в салоні замість керма встановлено два джойстики. Також авто має безповітряні шини і двигуни в колесах. Крім того, Baby Lunar Cruiser має всередині цифрову приладову панель із доповненою реальністю.

Як зазначає видання Motor1, компанія також заявила, що може розробити марсохід, здатний долати відстань понад 10 000 кілометрів, за допомогою технології паливних елементів.

Автомобільний ринок – останні новини

За минулий місяць українці придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів. Першість на ринку утримує японська марка - Toyota.

За місяць в Україні було зареєстровано 960 нових таких авто. У річному вимірі вересневий попит на нові авто від Toyota збільшився на 43%.

Також у вересні стало відомо, що автокредити в Україні стануть дешевшими. Так, восени середні ставки за автокредитами можуть знизитися і, залежно від розміру першого внеску та терміну позики, вони становитимуть до 12% річних.

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