Компанія стала першим іноземним автовиробником, який відновив поставки в Росію, попри санкції.

Найбільша японська автовиробнича компанія Toyota знову повернулася на ринок РФ: концерн відновив постачання запчастин на територію країни-агресора ще наприкінці 2022 року.

За даними видання Известия, компанія експортує до Росії деталі, яких не торкнулися західні та європейські санкції. Однак з'ясувалося, що російська дочка "Тойота Мотор" (офіційний постачальник продукції у РФ) дала дозвіл своїм дилерам вести паралельний імпорт тих запчастин, які потрапили під обмеження, наприклад, на електроніку.

Про нову схему імпорту стало відомо в рамках судових суперечок компанії з "Громадською споживчою ініціативою" (ГСІ) і Росспоживнаглядом.

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Навесні 2022 року японський концерн підтримав світовий тренд на економічну блокаду Росії й припинив ввезення своїх автомобілів та запчастин на цей ринок, пояснюючи таке рішення логістичними труднощами. Після цього позивачі звинуватили "Тойота Мотор" у недотриманні прав споживачів.

Як підмітило видання, тепер компанія стала першим іноземним автовиробником, який відновив поставки в Росію.

Відхід Toyota та інших автовиробників з ринку РФ

У березні 2022 року компанія Toyota Motor Corp вирішила припинити виробництво автомобілів на своєму єдиному заводі в Росії, в Санкт-Петербурзі. Тоді в компанії стверджували, що не бачать передумов для подальшої співпраці й повернення на ринок Росії.

Також відхід з російського ринку підтримали такі гіганти автомобільної індустрії, як Volvo, General Motors та Lamborghini.

Шведський бренд Volvo одним з перших припинив випуск і продаж автомобілів агресору, розірвавши співпрацю з РФ 28 лютого 2022 року - через чотири дні після вторгнення російських військ в Україну.

8 березня стало відомо про аналогічне рішення з боку італійського виробника спортивних авто Lamborghini.

19 квітня повністю з ринку РФ пішов автоконцерн General Motors. Компанія скоротила весь свій штат в російському офісі.

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