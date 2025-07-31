Приведення основних українських транспортних коридорів до стандартів ЄС триватиме орієнтовно до 2047-2050 року.

Приведення основних українських транспортних коридорів до європейських стандартів потребуватиме близько 110,6 млрд євро та триватиме до 25 років. Про це повідомила наукова співробітниця "Інституту економічних досліджень" Анастасія Кропова.

Згідно з дослідженням "Впровадження стандартів доріг TEN-T в Україні", реконструкція сполучення між великими містами та вузлами ЄС в Україні загальною протяжністю 4 753 км (охоплює ключові міжнародні транспортні коридори - траси Київ-Чоп, Київ-Одеса тощо) до рівня двосмугових автомагістралей з розділеним рухом за стандартами ЄС обійдеться орієнтовно в 71,3 млрд євро.

Водночас аналогічне оновлення розширеної мережі протяжністю 2 619 км, що забезпечує зв’язок між регіональними центрами, прикордонними пунктами пропуску та менш навантаженими ділянками, потребуватиме близько 39,3 млрд євро.

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"У розраховану суму 110 млрд євро не включено потенційні витрати на мости, тунелі, розв’язки, земельні питання чи екологічні заходи, які можуть суттєво вплинути на фінальний бюджет. Проте навіть базова оцінка демонструє масштаб необхідного інвестиційного ресурсу, який може бути реалізований за підтримки міжнародних фінансових інституцій - таких як CEF (фінансовий інструмент Connecting Europe Facility - УНІАН), ЄІБ, ЄБРР та інших донорів, орієнтованих на інтеграцію України до європейської транспортної системи", - зазначила авторка дослідження.

За словами дослідниці, приведення українських транспортних коридорів до стандартів ЄС триватиме орієнтовно до 2047-2050 року.

"Для основної мережі протяжністю 4 753 км знадобиться близько 21-22 років, враховуючи підготовчі етапи та середній темп будівництва на рівні 250 км на рік після перших років запуску. Реалізація розширеної мережі, яка охоплює ще 2 619 км, потребуватиме додатково 10-11 років", - відмітила Кропова.

Довідка УНІАН. Trans-European Transport Network (TEN-T) - це транс’європейська транспортна мережа, що включає найважливіші сполучення між великими містами та вузлами ЄС.

Україна будує сполучення з сусідами

У квітні 2025 року на кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь - Нодьгодош", який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення. Він збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів.

У червні 2023 року Європейський Союз вперше в історії безповоротно виділив кошти на реалізацію залізничних проектів в Україні задля розвитку найперспективніших переходів з країнами ЄС.

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