Європейський Союз інвестує в розбудову залізничної інфраструктури України.

Європейський Союз вперше в історії безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проектів в Україні задля розвитку найперспективніших переходів з країнами ЄС.

Як повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця", ці кошти надаються в рамках фінансового інструменту Connecting Europe Facility (CEF) для розвитку прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.

"Україна активно працює над інтеграцією своєї залізничної інфраструктури до Європейського Союзу. Реалізацію низки таких проєктів ми вже розпочали, але зараз нам необхідна системна підтримка наших міжнародних партнерів та фінансових інституцій. Це вперше в історії, коли ЄС безповоротно виділяє кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні. Ми розвиватимемо найперспективніші переходи з країнами ЄС, інфраструктура яких потребує модернізації", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

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Зокрема, кошти будуть спрямовані на розбудову пунктів пропуску з Республікою Польща Ягодин – Дорогуськ та Мостиська ІІ – Медика.

Також буде виконуватися розбудова пункту пропуску Чоп – Чєрна над Тисою/Захонь, який єднає Україну зі Словацькою Республікою та Угорщиною. Тут планується розбудувати інтермодальний термінал та прилеглу інфраструктуру на станції Чоп.

Крім того, буде здійснено реконструкцію станційних колій 1435 мм на станціях Вадул-Сірет та Глибока-Буковинська в рамках спільних з Румунською стороною проектів.

В компанії також відмітили, що наступна подача проектів відбудеться вже у вересні цього року, і тут вже сама Україна визначить та запропонує ЄС проекти для інвестицій. У планах розвиток залізничних коридорів TEN-Т з євроколією 1435 мм для розвитку вантажного та пасажирського сполучення з Євросоюзом.

Довідка УНІАН. CEF (Connecting Europe Facility) — це фонд Європейського Союзу, створений у 2014 році для інвестицій у транспортні, енергетичні, цифрові та телекомунікаційні проєкти. Зокрема, це основний інструмент для фінансування розвитку Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Україна будує сполучення з сусідами

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2023 року стало відомо про те, що Україна спільно з Молдовою запускає залізничну гілку, яка була побудована після початку повномасштабного російського вторгнення. Відомства повідомили про підписання Протоколу про організацію спільного контролю в пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 - Басарабяска".

Також 12 червня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили, що Україна спільно з Молдовою побудує новий міст на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова).