Він збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів.

На кордоні України та Угорщини сьогодні відкрили новий пункт пропуску "Велика Паладь - Нодьгодош", який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення. Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це КПП збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів.

За словами Шмигаля, це частина комплексної політики з модернізації прикордонної інфраструктури. Згідно з планами, до 2030 року передбачено оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.

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"Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша діджиталізація", - йдеться у повідомленні.

КПП на українсько-угорському кордоні

Як повідомляв УНІАН, рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною було прийнято урядом України 23 лютого 2024 року.

Пізніше Міністерство розвитку громад та територій України анонсувало відкрити пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" з Угорщиною на початку квітня ц.р. Там зазначали, що призначений пункт пропуску буде для оформлення легкових авто до 3,5 тонн, працюватиме у денний час. На КПП працюватимуть митні та прикордонні служби.

Шмигаль минулого року також інформував, що Україна домовилася і про розширення роботи ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною - "Лужанка - Берегшурань".

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