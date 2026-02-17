Російський авіалайнер-'‎довгобуд'‎ почне виконувати регулярні рейси: оприлюднено терміни

Сьогодні Іл-114-300 є одним з ключових проєктів російського цивільного авіабудування.

До кінця літа російський авіалайнер Іл-114-300 буде готовим до регулярних рейсів. Про це повідомляє "Ростех".

До цього часу росіяни планують завершити весь необхідний комплекс випробувань.

Повідомляється, що літак вже виконав основну програму сертифікаційних польотів і сьогодні тестується в Якутії за "екстремально низьких" температур. Так, в аеропорту "Маган" були виконані перші зліт та посадка із засніженої ґрунтової смуги.

Відео дня

Найближчим часом в Архангельській області пройдуть льотні сертифікаційні випробування машини за умов природного зледеніння. На півострові Ямал намічені наземні та льотні перевірки для підтвердження можливості експлуатації у високих географічних широтах.

На сьогодні до льотних випробувань залучено два дослідні зразки Іл-114-300. Ще одна машина проходить випробування на землі.

Іл-114-300 – що про нього відомо

Турбогвинтовий літак Іл-114-300 призначений для розвитку регіонального авіасполучення і може підніматися в небо із коротких злітно-посадкових смуг.

На внутрішніх авіалініях лайнер повинен замінити застарілі Ан-24, а також літаки західного виробництва аналогічного класу – ATR-72 (Франція) та Bombardier Dash 8 (Канада).

За словами кремлівських пропагандистів, оновлену машину побудували з російських комплектуючих. Відомо, що вона оснащена двигунами розробки російської ОДК ("Об'єднана двигунобудівна корпорація") – ТВ7-117СТ-01.

Росіяни називають Іл-114-300 "найновішим", але це радше пропагандистський трюк. Насправді ж перед нами оновлена версія старого радянського Іл-114, який уперше піднявся в повітря 29 березня 1990 року.

Базовий Іл-114 ніколи не мав популярності і навряд чи може вважатися вдалим. За відкритими даними, за весь час виробництва було виготовлено лише близько 20 таких машин.

Сама програма модернізації давно перетворилася на "довгобуд", який розтягнувся на багато років.

Російське цивільне авіабудування – останні новини

За словами росіян, літак Іл-114-300 може бути затребуваним на індійському ринку.

Для РФ співпраця з Індією має критичне значення, адже Москва давно провалила всі строки виробництва нових авіалайнерів. Раніше стало відомо, що після початку повномасштабної війни фахівці ОАК змогли виготовити лише кілька пасажирських літаків, придатних до експлуатації.

При цьому, за даними Служби зовнішньої розвідки України, до 2030 року Росія може втратити майже половину свого парку цивільних літаків. Причина – відсутність доступу до імпорту нових літаків, запасних частин та сервісного обслуговування.

Вас також можуть зацікавити новини: