Також сотні авто застрягли на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною.

Станом на 24 листопада на польсько-українському кордоні застрягли у чергах приблизно 2300 вантажівок.

"За годину польська сторона може пропускати як на виїзд так, і в'їзд по кілька вантажівок. Це може бути 2, 5, 8. В різні години це по-різному. Але інтенсивності руху це не додає", - речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна.

За його словами, за минулу добу через ПП "Ягодин" в обидва боки через кордон змогли проїхати загалом 150 вантажівок. До блокади на цьому напрямку цей показник сягав 1200-1300 вантажівок.

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Демченко додав, що більш-менш інтенсивний рух вантажівок відбувається на напрямку пункту пропуску "Краківець".

23 листопада польські перевізники почали також блокувати ПП "Медика - Шегині", про що українським прикордонникам повідомила польська сторона.

"До цього вони зазначали, що блокування напрямку "Медика - Шегині" здійснюватиметься з 23 по 26 число, але, як правило, ці дії могли б відбуватися в денний час, бо о 21:00 вчора польська сторона повідомила про те, що рух розблоковано", - розповів речник.

Станом на ранок на цьому напрямку в бік України на території Польщі перебувало 1400 вантажівок.

Крім того, українські прикордонники фіксують збільшення черг на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною. У напрямку "Ужгород-Вишнє Нємецке" на території Словаччини в бік України, застрягли десь 400 вантажівок. Ще 460 автівок - за напрямком пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною

"Якщо більш предметно про ділянку кордону зі Словаччиною, то за останні дні ми відмічаємо інтенсивний рух вантажівок. Блокування не відбувається. Але, звісно, цей напрямок став більш завантаженим через ситуацію на кордоні з Польщею", - підсумував представник ДПСУ.

Блокування українського кордону

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада польські перевізники оголосили про блокування руху вантажного транспорту на трьох найбільших ПП "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова" і " Рава-Руська-Гребене".

Спочатку фермери планували блокувати перетин кордону до суботи, але тепер заявляють, що блокада триватиме 24 години на добу до 3 січня. Також вони розкрили свої вимоги.

Водночас напередодні у черзі на українсько-польскому кордоні помер ще один далекобійник.

Сьогодні вранці стало відомо, що уряд планує евакуювати українських водіїв із заблокованого кордону.

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