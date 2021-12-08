На маршрутах введено оперативне положення №4.

У Києві через погіршення погодних умов пасажирський наземний електротранспорт курсує без дотримання розкладу руху.

Про це попереджає КП "Київпастранс" у своєму Telegram-каналі.

Читайте такожКінець грудня здивує: синоптики спрогнозували погоду на найближчі тижні"Через складні погодні умови на маршрутах електротранспорту введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу)", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Київській міськдержадміністрації зазначили, що в столиці сьогодні продовжуються дощі й протягом доби можливе посилення опадів. Також метеорологи спрогнозували перехід температури в мінусові значення надвечір.

В місті працює техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами.

Нагадаємо, сьогодні вночі північні та західні області України засипало снігом. Так, у Житомирській області за ніч місцями випало до 10 сантиметрів снігу, а на засипані дороги вивели майже сотню одиниць снігоприбиральної техніки.

У столиці наразі йде дощ, а надвечір на киян чекає снігопад. Доповнить погодну картину північний вітер, швидкість якого складе 2,5-3 м/с.

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Автор: Інна Андаліцька