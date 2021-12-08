В столиці у середу прогнозують сильні опади.

У столиці через погіршення погоди зранку в середу стався збій в роботі комунального електротранспорту, зокрема тролейбусів. Зараз у місті йде дощ, згодом на киян чекає снігопад.

Про проблеми з рухом транспорту повідомляє прес-служба КП "Київпастранс" та користувачі в соцмережах.

Зокрема, через складні погодні умови та ДТП змінено або затримується рух тролейбусів № 14, 15, 43, 50, 19, 23, 11, 16, 17, 29, 30, 31, 47.

У мережі показали відео "колапсу", який стався на мосту Патона - там утворилася черга з вагонів у бік центру міста.

"Змінено рух тролейбусів № 43, 50 по мосту Патона з причини складних погодних умов. Рух тролейбусів №43 організовано до ст.м. "Либідська". Рух тролейбусів №50 організовано до Дарницької площі", - повідомили у "Київпастрансі".

У коментарях кияни уточнили, що тролейбуси на мосту не можуть їхати через зледеніння контактної мережі.

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Патрульна поліція Києва нагадала, що в столиці упродовж дня йтимуть мокрий сніг з дощем, на дорогах буде ожеледиця.

"Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи Закликаємо усіх учасників дорожнього руху бути особливо уважними, обережними та за необхідності звертатись на лінію 102", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 8 грудня

У середу, 8 грудня, погода розділить Україну. Якщо на заході та півночі країни очікуються морози та снігопади, то на решті території - тепло до +10°...+13° і дощі, місцями - зливи. У більшості областей переважатиме похмура погода й суцільна хмарність.

Автор: Юрій Годован