Пошкоджений верхній шар скла на мосту було замінено.

У Києві Володимирський пішохідно-велосипедний міст повністю відкрито для відвідувачів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці комунальної корпорації "Київавтодор" у Facebook.

"Одне з найкращих оглядових місць на столицю - Володимирський пішохідно-велосипедний міст - повністю відкрито для відвідувачів... Пошкоджений верхній шар скла на мосту було замінено. За технологією, на споруді влаштовано триплекси - трьохшарові склопакети. Також виконали герметизацію і змонтували захисну обойму (захист стиків зі склопакетом)", - зазначили у "Київавтодорі".

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Також повідомляється, що вже найближчим часом відбудеться ремонт бруківки на Володимирському узвозі.

Проблеми пішохідно-велосипедного мосту у Києві

25 травня 2019 року Київський міський голова Віталій Кличко відкрив пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів. Міст побудований із бетону та скла, його довжина становить майже 212 метрів. Наступного дня після відкриття мосту з'явилися тріщини на захисному шарі склоплівки на деяких фрагментах скляної підлоги, основне гартоване скло не було пошкоджено. Пошкоджені елементи швидко замінили. У мерії тоді припускали, що пошкодження з’явилося внаслідок акту вандалізму. За фактом псування скла поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, на момент відкриття пішохідно-велосипедний міст не був прийнятий в експлуатацію.

Пізніше Кличко заявив, що у червні на мосту провели регламентні роботи.

За інформацією Кличка, будівництво мосту обійшлося столиці в 306 млн грн.

18 грудня 2020 року в столичній мерії повідомили, що на мосту працівники комунального підприємства "Київавтошляхміст" виявили пошкодження скла.

2 березня 2021 року у "Київавтодорі" повідомили, що потріскане скло замінять за рахунок гарантійних зобов’язань підрядника, а не міського бюджету. У корпорації наголосили, що скло потріскалося ще у грудні 2020 року. Після того нових пошкоджень на мосту не виявляли.

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Автор: Тетяна Поляковська