Реставрація мосту ще передбачає на майбутнє створити можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів, а також можливість влаштування трамвайних колій.

У Києві планують розширити міст Патона з 7 до 8 смуг і облаштувати на ньому дві велосипедні доріжки.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На мосту імені Патона передбачено виконати масштабні відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується: ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари); встановлення бар’єрної та перильної огорожі; ремонт конструкцій прогонових будов; ремонт опор та опорних частин; ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);реставрація колон (на лівому березі); ремонт сполучень із мостом; ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту; ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту; ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

Читайте такожУкраїна увійшла в ТОП-10 країн, де невигідно купувати автомобіль"Міст заплановано розширити. Нині на ньому 7 смуг руху, а буде 8. Між двома напрямками встановлять сучасне бар’єрне огородження. Будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану споруди, у тому числі автоматизована система обчислювання ваги транспортних засобів під час руху", - йдеться у повідомленні.

Також на мосту облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки. Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту для влаштування променадної частини.

Крім того, згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Водночас під час реставрації повного перекриття руху мостом не планується.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" уже двічі проводила офіційну процедуру закупівель щодо розробки проектно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Однак через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується. Нині корпорація підготувала технічне завдання й подала його на погодження профільним департаментам. Після отримання погодження буде оголошена нова офіційна процедура закупівель", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Віталій Саєнко