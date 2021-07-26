На мосту Патона вкотре прорвало тепломережу, відео інциденту опублікували в мережі.
Відеозапис з'явився в Telegram-каналі "Київ оперативний". На кадрах можна бачити, що вода широким потоком летить з під моста в Дніпро.
Як повідомили в КМДА, сьогодні на мосту проводилися гідравлічні випробування. Так на мосту знайшли і локалізували пошкодження тепломережі. Зараз ведуться підготовчі роботи для ремонту.
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Прориви на мосту Патона
Це вже четвертий за місяць прорив труби на мосту Патона.
Прориви тепломережі фіксувалися на мосту 2 липня, 11 липня та 21 липня. В усіх випадках очевидці могли бачити, що з мосту летить вода.
В КМДА нагадали, що магістральний трубопровід під мостом Патона був збудований понад півстоліття тому - у 1962 році. Він забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.