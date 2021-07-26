У КМДА заявили про гідравлічні випробування на тепломережі.

На мосту Патона вкотре прорвало тепломережу, відео інциденту опублікували в мережі.

Відеозапис з'явився в Telegram-каналі "Київ оперативний". На кадрах можна бачити, що вода широким потоком летить з під моста в Дніпро.

Як повідомили в КМДА, сьогодні на мосту проводилися гідравлічні випробування. Так на мосту знайшли і локалізували пошкодження тепломережі. Зараз ведуться підготовчі роботи для ремонту.

Прориви на мосту Патона

Це вже четвертий за місяць прорив труби на мосту Патона.

Прориви тепломережі фіксувалися на мосту 2 липня, 11 липня та 21 липня. В усіх випадках очевидці могли бачити, що з мосту летить вода.

В КМДА нагадали, що магістральний трубопровід під мостом Патона був збудований понад півстоліття тому - у 1962 році. Він забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Автор: Дмитро Захаров