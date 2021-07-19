Зону I, яка охоплює центр, розширено.

У столиці затверджено нові паркувальні зони, відповідно паркування в центрі Києва подорожчало.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

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Зона I

Зона I, яка охоплює центр Києва і має найвищий попит на паркування, розширилася з 66 паркувальних майданчиків на 1451 машиномісце до 224 паркомайданчиків на 4320 автомобілів.

Також створені "острови" I-ї зони всередині ІІ зони - в районі "Караваєвих дач" і радіоринку, а також частини території в межах Деміївської площі.

Зона II

Зона II (прецентр) зменшилася з 247 паркомайданчиків на 4856 машиномісць до 123 майданчиків на 2847 автомобілів. При цьому вона розширилася географічно. "Острови" ІІ зони також створені всередині III зони - біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" і музею "Пирогово".

Зона III

Зона III - це спальні райони з найменшим трафіком.

"Визначення нових зон спирається на професійний аналіз даних від програмного продукту Tomtom Move O/D – найвідомішого у світі джерела статистики автомобільних поїздок у великих містах. Компанія "А + С Україна" на замовлення міської влади використовувала дані для розрахунку та обґрунтування зонування попиту на паркувальні місця", - інформували в КМДА.

Парковка в Києві: як залежить ціна від зони

Тарифи за паркування у центрі Києва зросли більш ніж втричі з 1 липня.

У I зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год (до цього діяв тариф 10 грн).

У II зоні, на прилеглих до центру територіях – 25 грн/год (раніше 7 грн).

У спальних районах міста вартість залишається без змін - 5 грн/год.

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Автор: Інна Андаліцька