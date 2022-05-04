"Укрзалізниця" відновила регулярне курсування швидкісного поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ-Дніпро.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці".
"З 6 травня поїзд №732/731 відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02, прибуватиме до Дніпра о 13:30. Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години", - йдеться в повідомленні.
Квитки на поїзд вже можна купити.
Як повідомляв УНІАН, низка поїздів затримується через російські обстріли залізничних станцій. Станом на 12:30 4 травня десятки поїздів "наздоганяли" графік, відновлювальні роботи тривають.
Увечері 3 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по шести станціях "Укрзалізниці". Через це виникла затримка в русі 14 пасажирських поїздів.
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