Роботу електротранспорту планують відновити до обіду.

У Львові через пошкодження кабельних ліній не курсують більшість трамваїв та два тролейбусних маршрути.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради з посиланням на ЛКП "Львівелектротранс".

"На високовольтній лінії в депо на вул. Городоцькій трапилась аварія. Її якнайшвидше намагатимуться ліквідувати. Однак, наразі не курсують більшість трамвайних маршрутів та тролейбусні маршрути №32 та 22", - йдеться у повідомленні.

Читайте також"Ви голенькі спите або переодягаєтеся?": у поїзді Львів-Маріуполь пасажир, що випив, тероризував попутниць у купе (відео)У міськраді додали, що аварійна ситуація виникла на "Львівелектротранс" - на третій тяговій підстанції депо на вул. Городоцькій вибило основний і резервний високовольтний кабель.

Згодом у мерії заявили, що "Львівелектротранс" планує до обіду відновити роботу електротранспорту.

"З ладу вийшли дві кабельні лінії: одна вчора, інша – сьогодні вночі о 04:25. Знеструмлено тягову підстанцію №3 і №7, які живлять трамвайне депо по вулиці Городоцькій та тролейбусні маршрути №22 і №32. Зараз працює електролабораторія, знайдемо пошкодження. Ремонтні бригади розкопують це місце, щоб якнайшвидше все відремонтувати. Маємо надію, що до обіду відновимо хоча б одну кабельну лінію" – розповів в. о. директора ЛКП "Львівелектротранс" Володимир Ковалів.

За інформацією заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, працівники підприємства працюють вручну, тому ліквідація потребує більше часу.

"Працюємо вручну, не залучаючи техніку, бо це кабелі, важливо їх не пошкодити. Тому, ймовірно, ліквідація аварії триватиме до обіду", – повідомила вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Львові загинули хлопець з дівчиною, коли на них впало дерево в парку після удару блискавки.

Автор: Світлана Макринська