Фахівці "Ощадбанку" проводять необхідні роботи для усунення несправності.

У київському метрополітені з технічних причин сервіс оплати банківськими картками на турнікетах тимчасово не працює.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київський метрополітен".

Згідно з повідомленням, фахівці "Ощадбанку" проводять необхідні роботи для усунення несправності.

Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.

У КП "Київський метрополітен" перепрошують за незручності.

Нагадаємо, 28 липня відновили роботу вестибюлі двох станцій київського метрополітену - вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".

Як сховатися в метро вночі

Метрополітен у Києві цілодобово виконує функцію укриття. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, і почекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.

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