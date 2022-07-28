У київському метрополітені з технічних причин сервіс оплати банківськими картками на турнікетах тимчасово не працює.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на "Київський метрополітен".
Згідно з повідомленням, фахівці "Ощадбанку" проводять необхідні роботи для усунення несправності.
Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.
У КП "Київський метрополітен" перепрошують за незручності.
Нагадаємо, 28 липня відновили роботу вестибюлі двох станцій київського метрополітену - вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".
Як сховатися в метро вночі
Метрополітен у Києві цілодобово виконує функцію укриття. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, і почекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.
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