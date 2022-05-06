Київрада на найближчій сесії розгляне питання щодо повернення оплати за проїзд у комунальному транспорті столиці.

З 16 травня в Києві планують повернути оплату у громадському транспорті, але про питання підвищення вартості проїзду наразі не йдеться.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону

За його словами, на найближчій сесії Київради депутати розглянуть питання щодо повернення оплати за проїзд у комунальному транспорті.

"Хочу одразу наголосити, що у нас складна ситуація з наповненням бюджету. Водночас існують витрати, які стосуються і пального, і заробітних плат у комунальному підприємстві "Київпастранс", яке здійснює перевезення пасажирів. Тому ми повертаємося до оплати проїзду в нашому місті. Про питання збільшення вартості за проїзд зараз не йдеться", - акцентував мер.

Довідка УНІАН. Київський міський громадський транспорт став безкоштовним у перший день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

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