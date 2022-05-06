З 16 травня в Києві планують повернути оплату у громадському транспорті, але про питання підвищення вартості проїзду наразі не йдеться.
Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону
За його словами, на найближчій сесії Київради депутати розглянуть питання щодо повернення оплати за проїзд у комунальному транспорті.
"Хочу одразу наголосити, що у нас складна ситуація з наповненням бюджету. Водночас існують витрати, які стосуються і пального, і заробітних плат у комунальному підприємстві "Київпастранс", яке здійснює перевезення пасажирів. Тому ми повертаємося до оплати проїзду в нашому місті. Про питання збільшення вартості за проїзд зараз не йдеться", - акцентував мер.
Довідка УНІАН. Київський міський громадський транспорт став безкоштовним у перший день повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.