Їх закрили з міркувань безпеки з 20 липня.

Відзавтра, 28 липня, відновлять роботу вестибюлі двох станцій київського метрополітену - вестибюль №2 станції "Академмістечко" та вестибюль №1 станції "Дарниця".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Станції метро "Академмістечко" та "Дарниця" перейдуть у повноцінний графік роботи", - зазначив Поворозник.

Він вчергове нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками призупиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

Як повідомляв УНІАН, з 20 липня у Києві тимчасово було закрито вихід зі станції "Академмістечко" у напрямку Троїцького ринку та вихід зі станції "Дарниця" у напрямку "Лівобережної". Обмеження запроваджували з міркувань безпеки.

Як сховатися в метро вночі

Метрополітен у Києві цілодобово виконує функцію укриття. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, і почекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.

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