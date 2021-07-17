Обмеження руху пов'язане з ремонтом мосту, який розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року.

У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію та Україну.

Про це повідомляти державна адміністрація доріг Республіки Молдови.

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Обмеження руху пов'язане з ремонтом мосту, який розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року.

Таким чином, з 19 липня на рік перекриють рух на магістралі M1, що починається від кордону з Румунією, і перетинає Леушени, Кишинів, Дубоссари, і закінчується на кордоні з Україною.

У зв'язку з цим рух перенаправлять по трасах R4 R6 — Гояни — Кріуляни — M1 і G72 R6 — Браніште — Кріуляни.

Що робити водіям

Водіїв, які перетинають трасу M1, просять брати до уваги тимчасові дорожні знаки і об'їжджати ремонтовану ділянку дороги.

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Автор: Вікторія Токарєва