У Молдові на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію та Україну.
Про це повідомляти державна адміністрація доріг Республіки Молдови.
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Обмеження руху пов'язане з ремонтом мосту, який розпочнеться 19 липня і триватиме до кінця червня 2022 року.
Таким чином, з 19 липня на рік перекриють рух на магістралі M1, що починається від кордону з Румунією, і перетинає Леушени, Кишинів, Дубоссари, і закінчується на кордоні з Україною.
У зв'язку з цим рух перенаправлять по трасах R4 R6 — Гояни — Кріуляни — M1 і G72 R6 — Браніште — Кріуляни.
Що робити водіям
Водіїв, які перетинають трасу M1, просять брати до уваги тимчасові дорожні знаки і об'їжджати ремонтовану ділянку дороги.
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