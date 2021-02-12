Пізніше мітингувальники приїхали під будівлю Одеської обласної держадміністрації.

Сьогодні вранці моряки перекрили трасу Одеса-Київ в районі КПП "Дачне".

Читайте такожУкраїнські моряки незаконно працювали в окупованому Криму: правоохоронці викрили схемуЯк повідомляє Odessa.online, в акції беруть участь близько 30 осіб. Люди протестують проти корупції у сфері дипломування моряків і вимагають втручання президента в ситуацію.

Акція оголошена всеукраїнською і проходить сьогодні в багатьох містах України. Протестувальники ходять по пішохідному переходу з плакатами з написами: «Моряки – в полоні корупції», «Немає хабара — немає диплома».

Заторів на місті протесту не було. Невелика кількість автомобілів проїжджала в об'їзд.

Пізніше мітингувальники приїхали під будівлю Одеської обласної держадміністрації. До них вийшов представник адміністрації, який повідомив, що на найближчій сесії на обговорення буде винесено проект звернення до Кабміну з даного питання.

Протести моряків в Одесі

Минулого разу моряки перекривали трасу на Київ 25 січня. Тоді вони вимагали відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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Автор: УНІАН