У МЗС України закликали уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття судна.

Нідерландські портовики відмовилися розвантажувати судно з російським дизельним паливом в Амстердамі.

Про це пише NOS.

Судно "Sunny Liger" з учорашнього вечора стоїть на якорі приблизно за сорок кілометрів від міста Еймейден.

Працівники порту відмовляються приймати нафтовий танкер. За даними видання, муніципалітет Амстердама підтримує їх протест.

За законом танкеру, який ходить під прапором Маршаллових островів, дозволено заходити в порт, але екіпаж не робив ніяких офіційних запитів на стикування.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття судна.

"Нафтовий танкер "Sunny Liger" з російською нафтою зайшов в порт Амстердама. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття цього судна. Нідерланди, підтримку яких дуже цінує Україна, не повинні стати місцем для брудних російських нафтових схем", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, що раніше портові працівники Швеції оголосили блокаду для пов'язаних з Росією судів.