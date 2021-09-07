Організація перевезень покладатиметься на центральний орган виконавчої влади.

Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект, яким функції щодо забезпечення організації пасажирських перевезень на міських, приміських та міжміських маршрутах, які не виходять за межі однієї територіальної громади, покладаються на виконавчий орган Ради, який представляє інтереси відповідної громади.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект "Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про автомобільний транспорт" щодо організації пасажирських перевезень" (№4376-1) проголосувало 313 депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Законопроектом встановлюється, що організацією пасажирських перевезень на міжміських і приміських маршрутах, які проходять по території двох або більше територіальних громад і не виходять за межі території Автономної Республіки Крим або області, займається Рада міністрів АР Крим або обласні державні адміністрації.

Забезпечення організації перевезень на міжміських та приміських маршрутах, які виходять за межі території області (міжобласних маршрутах), та міжнародних маршрутах покладається на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту.

Також організацією перевезень на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення Київ - міжнародний аеропорт "Бориспіль", згідно із законопроектом, повинна займатися Київська міська державна адміністрація.

Автобусні перевезення:

У жовтні 2020 року Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді прийняти законопроект про зміни до Закону України "Про автомобільний транспорт", згідно з якими повноваження з організації автобусних перевезень всередині районів передаються від районних державних адміністрацій до обласних, а також до об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Автор: Дмитро Шварц