Якщо закон приймуть, то любителі перевищувати швидкість не відбудуться штрафами.

Народні депутати України продовжують боротися з порушеннями ПДР, зокрема з перевищенням швидкості. Для цього до Верховної Ради України подали новий законопроект, який передбачає збільшення штрафів та навіть позбавлення водійських прав.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

По всій Україні працює менш як дві сотні камер відео та фотофіксації. У МВС запевняють, що до 2024 року їх буде півтори тисячі. Але все одно ці цифри - крапля в морі, тому що кількість вітрогонів на дорогах – божевільна. Хоча цього року штрафи за перевищення швидкості відчутно зросли, але любителів натиснути на газ це ніяк не зупинило. Тому законотворці почали придумувати ще суворіші методи покарання.

Наразі пачками штампують нові закони про збільшення покарання за перевищення швидкості, які, на жаль, ніяких помітних результатів не дали.

Читайте такожУ МВС пообіцяли суворо карати за їзду на "лисій гумі"І ось результат - черговий новий законопроект, який, на думку його авторів, повинен вплинути на водіїв. Проект закону вже зареєстрований у Верховній Раді.

Нардепи пропонують ввести нові покарання за перевищення швидкості в населеному пункті:

на 20 км/год - залишили без змін - штраф у 240 гривень;

на 30 км/год - штраф у 1,7 тисячі гривень;

на 50 км/год - позбавлення водійських прав на термін від трьох до шести місяців;

на 70 км/год - позбавлення водійських прав на термін від шести місяців до року.

Водночас є водії, для яких високі штрафи не є стримують, а ось загроза позбавлення прав може й зупинити подібних перегонників.

Автори законопроекту таким чином хочуть знизити число ДТП з тяжкими наслідками, тому що найчастіше такі аварії відбуваються в населених пунктах, де багато пішоходів та велосипедистів. У свою чергу водії вважають, що позбавлення прав – занадто жорстка міра.

Читайте такожПід Одесою далекобійники блокували трасу на КиївКоординатор кампанії із забезпечення дороги каже, що закон необхідно доопрацьовувати, а карати жорсткіше треба за будь-які мінімальні перевищення. Річ у тім, що навіть 70 км/год, які дозволені в місті, можуть бути смертельно небезпечні для пішоходів, тому в багатьох європейських міст максимальну швидкість знизили до 30 км/год, й там теж за порушення водії стають пішоходами. При цьому водіям доводиться знову вчитися в автошколі, щоб повернути права.

Як раніше повідомляв УНІАН, у МВС запропонували відправляти водіїв у в'язницю, а громадянам дозволити самостійно фіксувати порушників. Ідеї планують втілити в новому законопроекті.

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Автор: Анастасія Горбачова