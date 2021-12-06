Підвищені штрафи не спрацювали, тож міністерство готує нові заходи.

МВС хоче відправляти водіїв до в’язниці, а громадянам дозволити самотужки фіксувати порушників. Ідеї планують втілити у новому законопроєкті.

Про це йдеться в сюжеті "2+2".

МВС має на меті підвищити ефективність системи виявлення порушень, зекономивши на встановлені камер відеофіксації.

Зокрема, пропонують запровадити систему вимірювання швидкості руху на аварійних ділянках.

"Це дозволить не ставити багато камер на дорогах, а ставити лише дві — на в’їзді та виїзді з магістралі, вимірювати, чи не було перевищено середню дозволену швидкість", — пояснив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Читайте також"Мажорні" ДТП. Чому убивцям багато сходить з рукЗ тією ж метою фільмувати порушення хочуть дозволити простим громадянам. Якщо відповідна ідея буде підтримана парламентом, будь-хто зможе фіксувати порушення ПДР на камеру і надсилати відео правоохоронцям. Ті своєю чергою матимуть притягнути порушників до відповідальності.

Пропонується також запровадження системи штрафних балів. Ці бали правоохоронці відніматимуть у порушників ПДР. Тих, хто порушує регулярно, хочуть скеровувати на повторний екзамен для перевірки знань правил дорожнього руху.

Значно посилити пропонують покарання за водіння після позбавлення прав. Тих, хто продовжив сідати за кермо попри позбавлення водійського посвідчення за порушення, хочуть саджати за ґрати. Геращенко акцентував: підвищення суми штрафів з 51 гривні до понад 20 тисяч не допомогло цю розв’язати проблему.

Наразі ці пропозиції міністерства обговорюються, готовий законопроєкт може бути поданий до парламенту до кінця року.

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Автор: Анастасія Печенюк