Водії не бояться збільшених штрафів і кількість перевищень швидкості навіть зросла на 17%.

Збільшення штрафів за перевищення швидкості не дало очікуваного ефекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності в Харкові повідомила начальник Управління патрульної поліції в Харківській області Олена Стрижак.

Читайте такожШтрафи до 170 тисяч гривень: юрист розповів, як будуть карати власників нерозмитнених "євроблях"

Вона зазначила, що в поточному році кількість випадків перевищення швидкості водіями збільшилася на 17%.

Відповідаючи на запитання члена Комітету, народного депутата Олександри Устинової, чому, попри на збільшення у два рази розміру штрафів, водії продовжують перевищувати швидкість, Стрижак сказала: "У нас є місця аварійності, де постійно були ДТП із загиблими, і ми там поставили поліцейських з TruCAM (прилад, який автоматично вимірює швидкість – УНІАН), але водії все одно перевищують швидкість. Якщо на рівні держави перевищення швидкості - це причина 41% ДТП, то в Харкові – 63%. Чому продовжують перевищувати - це треба запитати у суспільства. Єдине, що в місцях, де поліцейські відстежують швидкість, кількість ДТП із загиблими істотно зменшилася, а в деяких місцях таких випадків за останні два місяці не було взагалі".

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко нагадав, що цього року закон надав судам на такий інструмент як конфіскація автомобілів у водіїв, які протягом року два і більше разів були спіймані за кермом нетверезими. Попри це, суди вкрай неохоче застосовують цю норму, так само як і норму про адміністративний арешт таких порушників. Такі санкції застосовуються менш ніж в 5% випадків.

Члени комітету звернулися до представників судової гілки влади, присутніх на засіданні, щоб вони довели до відома своїх колег, що закон тепер дозволяє накладати більш суттєві, ніж штрафи, санкції до злісних порушників правил дорожнього руху.

Зареєстровані ДТП:

За інформацією Нацполіції, в Україні за 10 місяців поточного року зафіксовано понад 150 тис.ДТП, з них 20,3 тис. з постраждалими та загиблими. Однак це на 6% менше, ніж минулого року. В результаті цих автоаварій загинули 2 тис. 592 людини.

За 10 місяців поточного року підрозділи Нацполіції обробили понад 4,3 млн викликів, що надійшли на лінію "102", складено 113 тис.матеріалів за керування авто у нетверезому вигляді.

Автор: Дмитро Хилюк