Учасники акції вимагають повернути дозволи на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосив про намір з 1 грудня заблокувати пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на кордоні з Україною.

Як йдеться в заяві організації від 29 листопада, прикордонний перехід перекриють з 15:00, проте час закінчення акції протесту не визначено. Організатори акції хочуть таким чином приєднатися до перевізників з Польщі, які вже майже 4 тижні блокують свої прикордонні переходи.

Вони вимагають негайно розірвати угоду між ЄС і Україною, через яку, на їхню думку, "транспортний ринок Словаччини починає занепадати". Йдеться про повернення дозволів на вантажоперевезення для українських транспортних компаній.

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Організатори блокади вважають, що в Євросоюзі і Єврокомісії повинні зрозуміти, що скасувавши дозволи для українських перевізників, негативні наслідки нібито відчуває не тільки Польща та інші сусідні з Україною країни, а й ринки по всьому ЄС.

"Блокада не обмежить транспортування гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива та охолоджених (свіжих) товарів. Цей транспорт перетне кордон без обмежень", - сказано в заяві Союзу автомобільних перевізників.

Інші комерційні вантажі пропускатимуть через кордон зі швидкістю чотири фури на годину.

"Як видно по повних вантажівках, які їдуть нашими дорогами, в них немає товарів гуманітарного, військового або пов'язаного з необхідністю продовольчої безпеки, інакше вони пройшли б через польську блокаду", - вважають в UNAS.

Організатори також зазначають, що рішення ЄС про скасування спецдозволів було прийнято з метою надання допомоги Україні під час війни. "Союз автомобільних перевізників Словаччини жодним чином не проти допомоги Україні. Але ЄС уклав цей договір, можливо, з добрими намірами, але без аналізу впливу на ринки сусідніх з Україною держав", - вважають в організації.

"Цей протест є чітким вираженням наших вимог для Словаччини, яка життєво залежить від автомобільного транспорту, і повинна захистити свій власний ринок вантажоперевезень і компанії, що працюють на ньому", - йдеться в заяві.

Блокада українського кордону

Як повідомляв УНІАН, польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною з початку листопада, в результаті чого рух вантажівок фактично зупинено. Причиною акції стало невдоволення перевізників спрощеними правилами для українських колег.

Примітно, що організатор польської акції, Рафал Меклер, раніше проводив протести, які закликають зняти санкції з РФ після повномасштабного вторгнення в Україну. Він є представником відділення проросійської партії "Конфедерація свободи і незалежності" в Люблінському воєводстві, яка має тісні зв'язки з Москвою. Також він відвідував окупований Росією Крим.

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