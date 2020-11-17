Низьке споживання палива забезпечується особливою аеродинамічною формою повітряного судна і наявністю kbit одного гвинтового двигуна.

Компанія Otto Aviation створила в США літак Celera 500L, який є найекономнішим літаком бізнес-авіації на даний момент.

Про це повідомляє Avianews.

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На кінець серпня новий авіалайнер здійснив понад 30 випробувальних польотів. Витрата становила від 90 мл до 130 мл гасу на 1 км.

Низьке споживання палива забезпечується особливою аеродинамічною формою повітряного судна і наявністю всього одного гвинтового двигуна.

В результаті це дозволить Celera 500L виконувати рейси бізнес-авіації за ціною звичайних регулярних рейсів, вважають в Otto Aviation.

Літак зможе перевозити шість пасажирів у кріслах першого класу на відстань 7200 км зі швидкістю понад 700 км/год, що можна порівняти з реактивними літаками.

У прототипі відсутні ілюмінатори в пасажирському салоні, і огляд є тільки у пілотів. Однак у візуалізації показано, що серійні зразки матимуть по три вікна для пасажирів з кожного боку.

Celera 500L зможе з'єднати будь-які регіональні аеропорти США, розташовані в континентальній частині країни.

Літаки майбутнього

30 травня 2019 року в США представили перше таксі, що літає на водні.

27 червня 2018 року Boeing показав концепт унікального гіперзвукового пасажирського літака.

21 вересня 2020 року Airbus представив концепції трьох літаків майбутнього з нульовими викидами вуглекислого газу.

5 жовтня 2020 року британський стартап Samad Aerospace представив проект двомісного гібридного реактивного літака Q-Starling з вертикальними зльотом і посадкою.

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Автор: УНІАН