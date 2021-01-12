Регулятор вивчив 127 випадків і дійшов висновку, що в жодному з них не було прискорення з вини ПЗ.

Національне агентство з безпеки дорожнього руху в США (NHTSA) підбило підсумки річного розслідування щодо найбільшого виробника електромобілів Tesla.

Про це повідомляє ITC.ua.

Читайте такожTesla випустила "народний" електромобіль: скільки коштуватиме новинка

Регулятор вивчив 127 випадків ДТП за участю автомобілів Tesla і дійшов висновку, що в жодному з них не було мимовільного прискорення з вини ПЗ, а власники автомобілів просто плутали педалі прискорення та гальма.

Вивчивши наявні дані, комісія Office of Defects Investigation не виявила доказів на користь несправності, пов'язаної з мимовільним прискоренням в розглянутих транспортних засобах.

"У кожній окремій ситуації є докази, що аварії внаслідок мимовільного прискорення в скаргах, на які посилається заявник, були викликані неправильним натисканням педалей. Немає жодних доказів несправності педалі акселератора, систем управління двигуном або гальмівних систем, які сприяли б будь-якому зі згаданих інцидентів. Немає жодних доказів того, що конструктивна особливість збільшує ризик неправильного використання педалі", - йдеться в доповіді NHTSA.

Привід для розслідування

Приводом для розслідування стала петиція зі звинуваченнями на випадки неконтрольованого прискорення автомобілів Tesla.

У Tesla назвали звинувачення "абсолютною брехнею", заявивши що таким чином зацікавлені особи намагаються знизити вартість акцій компанії.

"Народний" автомобіль від Tesla

10 січня 2021 року стало відомо про те, що Tesla оновила онлайн-конфігуратор електрокроссовера Model Y для американського ринку, офіційно представивши нову версію Standard Range. Модель стала більш доступною альтернативою існуючим версіям Long Range і Performance. Також компактний кросовер тепер доступний в семимісній версії (за доплату в три тисячі доларів).

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН