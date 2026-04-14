Росія представила проєкт 'флагманського' авіалайнера, розрахованого на 270 пасажирів

На венчурному форумі в російській Казані показали модель подовженого лайнера сімейства МС-21 – проєкт отримав назву МС-21-500. Про це повідомляє портал AviaNews.

МС-21-500 розрахований на 270 пасажирів (МС-21-300 розрахований на 160–210 місць). Ключова особливість літака – новий двигун ПД-24 тягою близько 24 тонн, який дозволить авіалайнеру літати на відстань до 9000 км і вийти в нішу Boeing 757 та Boeing 767.

Відомо, що двигун ПД-24 входить до лінійки перспективних двигунів (ПД-24, ПД-26, ПД-28, ПД-35), що створюються на єдиному газогенераторі в рамках програми ПД-35.

Ставка у проєкті робиться на уніфікацію з іншими моделями сімейства – за аналогією з тим, як це реалізовано на західних літаках.

Проєкт також передбачає використання композитного планера для зменшення ваги та підвищення паливної ефективності. Наразі йдеться лише про концепт: терміни реалізації МС-21-500 не називаються, і невідомо, коли саме буде побудовано дослідний зразок.

Довідка УНІАН. МС-21 вважають флагманом російського цивільного авіабудування. Йдеться про середньомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак, який повинен зайняти нішу популярних західних Airbus A320neo і Boeing 737 MAX.

Попри "наполеонівські" плани, фактичні досягнення російський авіабудівників доволі скромні. Свій перший політ МС-21 виконав майже десять років тому, але станом на грудень 2025 року було побудовано лише близько шести таких машин.

МС-21-500 – не єдина гучна прем’єра, яку росіяни зробили останнім часом. У Казані також відбулася перша демонстрація макета перспективного пасажирського літака Ту-454, який має належати до одного класу з західними Boeing 787 та Airbus A350. Перспективи проєкту залишаються невизначеними. Самі росіяни під фотографією макета зазначили, що наразі основна увага зосереджена на нарощуванні серійного виробництва Ту-214.

Втім, навіть повноцінне виробництво старих пасажирських літаків (Ту-214 - модернізація радянського Ту-204) стикається з колосальними труднощами через санкції і загальний занедбаний стан галузі. РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала.

