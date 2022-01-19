Державіаслужба затвердила виконання чартерних рейсів з України до Ель-Аламейну, Мерса-Матруху та Невшехіру.

Державіаслужба затвердила виконання чартерних рейсів з України до нових курортів Єгипту та Туреччини під час літнього сезону 2022 року.

Про це повідомила прес-служба Державіаслужби.

Згідно з наказом "Про визначення переліку курортних місць на літній сезон ІАТА 2022 року", Державіаслужба затвердила виконання чартерних рейсів з України до Ель-Аламейну (Єгипет), Мерса Матруху (Єгипет) та Невшехіру (Туреччина) влітку 2022 року.

Рейси дозволяється виконувати після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній.

Читайте такожМАУ оголосила чартерну програму на зиму: список рейсівЯк повідомляв УНІАН, раніше українська авіакомпанія Azur Air Ukraine отримала від Державної авіаційної служби України дозвіл на виконання маршрутів з Києва до Іракліону, Міконосу, Родосу, Корфу, Ханьї та Косу.

Крім того, авіакомпанія Azur Air Ukraine отримала дозволи на польоти з Києва до Ріміні (Італія), Ларнаки (Кіпр) та Пальма-де-Мальорки (Іспанія).

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