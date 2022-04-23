Сторони підписали меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері.

Україна і Польща створять спільне логістичне підприємство для кардинального збільшення експорту.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Шмигаль зазначив, що сторони підписали меморандум про посилення співробітництва в залізничній сфері.

"Після розв'язання Росією повномасштабної війни Польща стала ключовим логістичним центром для допомоги Україні. Особливо тісна співпраця відбувається на рівні залізниць двох країн, і така взаємодія має бути посилена", - наголосив Шмигаль.

За його словами, меморандум передбачає створення спільного логістичного підприємства двох країн.

"Це дозволить кардинально збільшити об’єм залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу", - зазначив прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Національний банк України і Національний банк Польщі підписали Меморандум про домовленості для посилення співробітництва в умовах війни.

Меморандум сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків.

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