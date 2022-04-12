На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Національний банк України і Національний банк Польщі підписали Меморандум про домовленості для посилення співробітництва в умовах війни.
Про це йдеться в повідомленні українського регулятора.
Меморандум сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків і встановленню тісніших зв'язків між країнами у фінансовій і банківській сферах.
"Разом з Кирилом Шевченком ми підписали Меморандум про домовленості на підтвердження наших хороших відносин і міцних зв'язків між нашими банками", — заявив глава Національного банку Польщі Адам Глапінський.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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