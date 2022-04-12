Меморандум сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України Національний банк України і Національний банк Польщі підписали Меморандум про домовленості для посилення співробітництва в умовах війни.

Про це йдеться в повідомленні українського регулятора.

Меморандум сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків і встановленню тісніших зв'язків між країнами у фінансовій і банківській сферах.

"Разом з Кирилом Шевченком ми підписали Меморандум про домовленості на підтвердження наших хороших відносин і міцних зв'язків між нашими банками", — заявив глава Національного банку Польщі Адам Глапінський.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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