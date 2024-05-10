Всього з початку року на свої перші в Україні маршрути вийшли 600 автобусів.

У квітні український автопарк поповнили 104 автобуси, включаючи мікроавтобуси: це на 35% менше за минулорічний показник, та на 29% менше за показник березня.

УкрАвтопром повідомив, що частка нової техніки дорівнювала 60%. Найчастіше у квітні вперше реєстрували:

Серед нових автотранспортних засобів:

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ZAZ – 17 одиниць;

ATAMAN – 15;

ETALON – 10.

Серед вживаних:

MERCEDES-BENZ – 18 одиниць;

MAN – шість;

VAN HOOL – п'ять.

Всього з початку 2024-го на свої перші в країні маршрути вийшли 600 автобусів, що на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому кількість нових автотранспортних засобів склала 367 одиниць, а вживаних – 233 одиниці.

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Раніше, нагадаємо, стало відомо, що впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних авто реалізували 1049 одиниць техніки.

Якщо порівнювати з квітневим показником минулого року, то це на 13% більше, однак якщо порівнювати з березнем, то відбулось невелике падіння.

Найкращі показники за результатами квітня продемонструвало Renault. На другому місці опинилась Scania, на третьому – Volkswagen.

Також повідомлялось, що українці масово скуповують вживані авто з-за кордону. У минулому місяці автопарк країни поповнився більш ніж 19,8 тисячі вживаних легкових авто. Якщо порівнювати з квітнем минулого року, то зростання склало 30% .

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