У квітні український автопарк поповнили 104 автобуси, включаючи мікроавтобуси: це на 35% менше за минулорічний показник, та на 29% менше за показник березня.
УкрАвтопром повідомив, що частка нової техніки дорівнювала 60%. Найчастіше у квітні вперше реєстрували:
Серед нових автотранспортних засобів:
- ZAZ – 17 одиниць;
- ATAMAN – 15;
- ETALON – 10.
Серед вживаних:
- MERCEDES-BENZ – 18 одиниць;
- MAN – шість;
- VAN HOOL – п'ять.
Всього з початку 2024-го на свої перші в країні маршрути вийшли 600 автобусів, що на 23% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому кількість нових автотранспортних засобів склала 367 одиниць, а вживаних – 233 одиниці.
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Раніше, нагадаємо, стало відомо, що впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних авто реалізували 1049 одиниць техніки.
Якщо порівнювати з квітневим показником минулого року, то це на 13% більше, однак якщо порівнювати з березнем, то відбулось невелике падіння.
Найкращі показники за результатами квітня продемонструвало Renault. На другому місці опинилась Scania, на третьому – Volkswagen.
Також повідомлялось, що українці масово скуповують вживані авто з-за кордону. У минулому місяці автопарк країни поповнився більш ніж 19,8 тисячі вживаних легкових авто. Якщо порівнювати з квітнем минулого року, то зростання склало 30% .