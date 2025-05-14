У цих пунктах пропуску тимчасово буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.

На кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть два контрольно-пропускних пункта. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України у своєму Telegram-каналі.

"У двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі", - йдеться в повідомленні.

Які пункти пропуску не працюватимуть:

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КПП "Ужгород – Вишнє Нємецьке" - 16.05.2025 року (з 10:00 по 15:00 год.);

КПП "Чоп – Захонь" - 17.05.2025 року (з 10:00 до 15:00 год.).

У Держмитслужбі зазначили, що таким чином у цих пунктах пропуску з української сторони буде тимчасово призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.

У відомстві також попросили врахувати дану інформацію та, за можливості, обирати інші міжнародні переходи.

Ситуація на західному кордоні - головні новини

12 травня польські перевізники розпочали нову акцію протесту на кордоні з Україною. Через це міг бути ускладнений рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". При цьому автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу обіцяли пропускати безперешкодно.

У Держмитслужбі України тоді зазначали, що серед вимог протестувальників є привернення уваги до ситуації, що склалась у сфері транспортних перевезень на території Польщі.

Проте вже 13 травня у Польщі Апеляційний суд Любліна заборонив акцію перевізників, які заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на польсько-українському кордоні. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

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