"Чи була українська урядова делегація введена в оману казахськими партнерами, або мова йде про усвідомлені дії міністра, з'ясується, очевидно, вже після повернення урядової делегації в Україну", - повідомив експерт.

Українська урядова делегація в Казахстані провела переговори щодо закупівлі залізничної продукції у компанії, яка належить росіянам з санкційного списку. Про це повідомляє військовий експерт Олег Лісний

"В ході переговорів української делегації на чолі з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм в Казахстані обговорювалися закупівлі для Укрзалізниці продукції Електровозозбирального заводу (Нурсултан), яким володіє російський «Трансмашхолдинг». Ця компанія внесена в санкційні списки як така, що становить загрозу для національних інтересів України. Чи була українська урядова делегація введена в оману казахськими партнерами, або мова йде про усвідомлені дії міністра, з'ясується, очевидно, вже після повернення урядової делегації в Україну», - повідомив експерт.

Він також нагадав, що санкції проти ЗАТ "Трансмашхолдинг" були введені указом президента України у 2016 році, і включають блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися належним їй майном, обмеження торгових операцій на території України, Перешкоджання виведенню капіталу за межі країни.

"Трансмашхолдинг" раніше брав участь у захопленні майна підприємства "Луганськтепловоз", виробничі потужності якого знаходяться на тимчасово окупованій території. Обладнання "Луганськтепловозу" частково демонтовано і вивезено в РФ.

Електровозозбиральний завод в Нурсултані (Казахстан) був побудований російським «Трансмашхолдингом» в партнерстві з компанією Alstom у 2012 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН