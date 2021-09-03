У МВС пояснили, що робити, якщо Дія не показує права / фото ТСН.иа
Деякі українці зіткнулися з проблемою зображення водійських прав у додатку "Дія". Міністерство внутрішніх справ розробило інструкцію для таких випадків.
Про це повідомляє прес-служба МВС у Telegram-каналі.
Українським водіям, які зіткнулися з тим, що їх водійські права не підтягуються коректно в "Дії", необхідно пройти верифікацію.
Читайте такожВідсьогодні Італія не визнає українські водійські праваЩо для цього треба зробити:
- авторизуватися в "Електронному кабінеті водія";
- обрати вкладку "Верифікація даних";
- обрати поле "Уточнення даних в реєстрі водійських посвідчень";
- зробити фото документа з двох сторін та завантажити;
- у коментарі вказати, що не так з документом;
- створити та підтвердити заяву.
Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні для переселенців спростили процедуру отримання водійських посвідчень та реєстрації автомобілів.
8 червня набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 2 червня №580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу водійського посвідчення та реєстрації транспортних засобів.