У МВС розробили інструкцію для водіїв.

Деякі українці зіткнулися з проблемою зображення водійських прав у додатку "Дія". Міністерство внутрішніх справ розробило інструкцію для таких випадків.

Про це повідомляє прес-служба МВС у Telegram-каналі.

Українським водіям, які зіткнулися з тим, що їх водійські права не підтягуються коректно в "Дії", необхідно пройти верифікацію.

Читайте також Відсьогодні Італія не визнає українські водійські права Що для цього треба зробити:

авторизуватися в "Електронному кабінеті водія";

обрати вкладку "Верифікація даних";

обрати поле "Уточнення даних в реєстрі водійських посвідчень";

зробити фото документа з двох сторін та завантажити;

у коментарі вказати, що не так з документом;

створити та підтвердити заяву.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні для переселенців спростили процедуру отримання водійських посвідчень та реєстрації автомобілів.

8 червня набула чинності постанова Кабінету Міністрів від 2 червня №580, якою внесено зміни до нормативних актів, що регламентують видачу водійського посвідчення та реєстрації транспортних засобів.

Автор: Анастасія Горбачова