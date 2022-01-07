Багаж без доплат доступний пасажирам, які забронювали переліт з 7 до 14 січня.

Українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.

Як повідомили у прес-службі лоукостера, акція діятиме з 7 до 14 січня.

У цей період пасажири, які придбають квитки SMART за ціною найнижчого рівня тарифу LIGHT зможуть безкоштовно подорожувати з багажем до 23 кг. За замовчуванням цей тариф включає лише ручну поклажу.

Здійснити такий переліт потрібно до 31 жовтня 2022 року.

"Кількість квитків не обмежена, але пам'ятай, що умови діють тільки до 14 січня. А якщо ти подорожуєш у Гянджу (Азербайджан), то можеш прихопити безкоштовно навіть до 32 кг", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, українська авіакомпанія Bees Airline анонсувала запуск нових рейсів в європейські міста.

Раніше повідомлялося, що лоукостер відкриє в аеропорту Одеси пересадочний вузол між своїми рейсами.

Bees Airline: довідка

Bees Airline - це українська бюджетна авіакомпанія, що базується в аеропорту Жуляни міста Київ.

Заснована 2019 року. 22 лютого 2021 року до Державного реєстру цивільних повітряних суден України було занесено перші повітряні судна перевізника, а 13 березня 2021 року Державіаслужба України видала компанії сертифікат експлуатанта. 18 березня 2021 року відбувся перший політ лоукостера в Єгипет.

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