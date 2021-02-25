У березні Bees Airline почне польотну програму з Києва на єгипетський курорт Марса-Алам, а у квітні полетить до Кенії для туроператора TPG

Новий український лоукост Bees Airline днями зареєстрував в Україні два перші літаки.

Читайте такожЄвропарламент закликав Україну відкрити свій авіаційний ринок для лоукостів"Це Boeing 737-800 з бортовими номерами українського регістра UR-UBA і UR-UBB. Державіаслужба видала на них реєстраційні посвідчення 22 і 23 лютого 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо avianews.com, обидва авіалайнери випущені у 2010 році й поки знаходяться в Польщі. Раніше їх під номерами UR-PSC і UR-PSD дев'ять років експлуатувала МАУ.

Наразі Bees Airline ще не має сертифіката експлуатанта, який дозволяє авіакомпанії почати виконувати рейси з пасажирами. Для отримання цього документа необхідно поповнити флот двома літаками, що авіакомпанія вже зробила.

На цей час відомо, що в березні Bees Airline почне польотну програму з Києва на єгипетський курорт Марса-Алам, а у квітні полетить до Кенії для туроператора TPG.

Авіакомпанія має намір працювати за концепцією лоукост на регулярних і чартерних рейсах. Базовим аеропортом для неї стане "Київ" (Жуляни).

Зараз схожу концепцію на українському ринку застосовує авіакомпанія SkyUp. Її до липня 2020 року очолював Євген Хайнацький, який зараз є представником акціонерів Bees Airline.

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Автор: УНІАН