Літак в Одесі проходитиме митний контроль.

Лоукостер Bees Airline відкриє в аеропорту Одеса пересадочний вузол між своїми рейсами.

Про це заявив гендиректор авіакомпанії Євген Хайнацький, повідомляє Аvianews.com.

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Розклад побудовано так, що внутрішній рейс Київ-Одеса стикується з міжнародними рейсами Bees Airline з Одеси в Тбілісі, Єреван, Гянджу і Прагу в обох напрямках.

Всі рейси буде здійснювати один і той самий літак, тому пасажирам не варто боятися короткої пересадки в Одесі. Тобто якщо виліт одного рейсу затримається, пасажир все одно встигне на виліт другого.

"Потрібно пам'ятати, що під час пересадки з салону потрібно забирати всі речі з собою. Літак в Одесі буде проходити митний контроль, і все, що залишиться на борту, буде прибрано. Також може змінитися місце в літаку, якщо його не оплатити заздалегідь на всіх рейсах. Наприклад, якщо ви летіли з Тбілісі до Одеси в 5-му ряду, то з Одеси до Києва може дістатися і 20-й, і 30-й ряд", — розповів керівник Bees Airline.

Зараз лоукостер завершує переговори з аеропортом Одеса про те, щоб пасажири, які летять з пересадкою, проходили формальності за спрощеною схемою.

Після цього лоукостер запустить продаж єдиних квитків з Києва в Тбілісі, Єреван, Гянджу і Прагу і назад з пересадкою в Одесі.

Посадковий талон на обидва рейси мандрівник зможе отримувати в початковій точці маршруту. Багаж також реєструватимуть до кінця, і його не потрібно буде отримувати після прильоту в Одесу і нести на стійку реєстрації.

Оскільки в аеропорту Одеса немає транзитної зони, після прильоту спочатку потрібно буде вийти в загальний зал, а потім пройти в зону контролю на наступний рейс.

Рейс Bees Airline з Києва:

Вже 20 жовтня відбудеться перший рейс лоукостера зі столиці в ОАЕ. Він буде слідувати за маршрутом Київ-Шарджа (місто неподалік від Дубая). Надалі рейс буде здійснюватися щосереди та щосуботи.

За даними порталу, квиток з України в ОАЕ обійдеться порівняно недорого. Мінімальна вартість перельоту в один кінець складе 3 тисячі 700 гривень.

Рейси Bees Airline з Одеси:

Лоукостер буде здійснювати перельоти відразу за трьома напрямками: в Чехію, Азербайджан і Грузію.

Перший рейс Одеса-Прага (столиця Чехії) відбудеться вже 21 жовтня. Надалі лоукостер буде літати по цьому маршруту щочетверга та щонеділі. Вартість квитка з Одеси до Праги стартує від 2 тисяч 200 гривень в одну сторону.

Рейс Одеса-Гянджа (місто в Азербайджані) буде здійснюватися з 1 листопада один раз на тиждень, щопонеділка. Полетіти з України в Азербайджан з лоукостером Bees Airline коштуватиме мінімум 2 тисячі 600 гривень.

Четвертий напрямок, який відкриває лоукостер з Одеси - маршрут в Тбілісі. Вартість квитка в Тбілісі стартує від 1 тисячі 700 гривень. Перший рейс відправиться вже 22 жовтня, надалі він буде здійснюватися щоп'ятниці.

Що відомо про авіакомпанію Bees Airline

Авіакомпанія Bees Airline була зареєстрована в кінці 2019 року. Аеропортом базування є Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) імені Сікорського.

Автор: Олена Коваленко