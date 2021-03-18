Сьогодні авіакомпанія Bees Airline доставила перших пасажирів з аеропорту "Київ" (Жуляни) в Шарм-ель-Шейх.

Новий український лоукост Bees Airline здійснив свій перший політ до Єгипту.

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Про це повідомила прес-служба аеропорту "Київ" на своїй сторінці в Facebook.

"180 пасажирів вилетіли до Єгипту погрітися на сонечку біля моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні авіакомпанія Bees Airline доставила перших пасажирів з аеропорту "Київ" (Жуляни) в Шарм-ель-Шейх, а завтра вона виконає рейс з Києва на інший єгипетський курорт Марса-Алам.

Що цьому передувало

На сьогодні авіакомпанія вже отримала сертифікат експлуатанта та ліцензію на пасажирські перевезення, повідомив представник Bees Airline. Це дає їй можливість почати комерційні рейси.

Перший час лоу-кост буде здійснювати чартерні рейси. Зараз парк Bees Airline складається з двох літаків Boeing 737-800 2010 року випуску. Вони розраховані на перевезення 189 пасажирів.

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Автор: УНІАН