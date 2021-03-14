У травні Bees Airline планує отримати ще два повітряні судна, що дозволить розширити флот до чотирьох лайнерів.

Державіаслужба України видала новому українському лоукосту Bees Airline сертифікат експлуатанта.

Це дає авіаперевізнику право на польоти, повідомляє avianews.com.

Зараз в Україні вже знаходиться один літак авіакомпанії. Раніше літав у МАУ, це - Boeing 737-800 із реєстраційним номером UR-UBB 2010 року випуску. Авіалайнер приступить до перевезень пасажирів із 18 березня на чартерній лінії Київ - Шарм-ель-Шейх, із 19 березня - на лінії Київ - Марса-Алам.

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Другий борт, теж Boeing 737-800 2010 року випуску з реєстрацією UR-UBA, зараз перефарбовують у Європі. Він прибуде до України після отримання нової лівреї.

Обидва літаки можуть вмістити 189 пасажирів - це максимально можлива місткість для цього типу лайнерів. До слова, в такому ж компонуванні літаки цього типу використовує найбільший лоукост Європи Ryanair.

У травні Bees Airline планує отримати ще два повітряні судна, що дозволить розширити флот до чотирьох лайнерів.

"Стратегія нового українського лоукосту передбачає роботу на чартерних рейсах на замовлення туроператорів і виконання регулярних рейсів. Базовим аеропортом авіаперевізника буде "Київ" (Жуляни)", - зазначає Avianews.

Видання додає, що зараз схожу концепцію на українському ринку має авіакомпанія SkyUp. До липня 2020 року її очолював Євген Хайнацький, який зараз є представником акціонерів Bees Airline.

Новий лоукост в Україні: авіакомпанія Bees Airline

В Україні зареєстрували нову авіакомпанію під назвою Bees Airline.

Базовим для нового українського лоукосту стане аеропорт "Київ" (Жуляни).

У лютому 2021 року Bees Airline зареєструвала в Україні два перших літаки.

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Автор: Олександр Топчій