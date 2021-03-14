Державіаслужба України видала новому українському лоукосту Bees Airline сертифікат експлуатанта.
Це дає авіаперевізнику право на польоти, повідомляє avianews.com.
Зараз в Україні вже знаходиться один літак авіакомпанії. Раніше літав у МАУ, це - Boeing 737-800 із реєстраційним номером UR-UBB 2010 року випуску. Авіалайнер приступить до перевезень пасажирів із 18 березня на чартерній лінії Київ - Шарм-ель-Шейх, із 19 березня - на лінії Київ - Марса-Алам.
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Другий борт, теж Boeing 737-800 2010 року випуску з реєстрацією UR-UBA, зараз перефарбовують у Європі. Він прибуде до України після отримання нової лівреї.
Обидва літаки можуть вмістити 189 пасажирів - це максимально можлива місткість для цього типу лайнерів. До слова, в такому ж компонуванні літаки цього типу використовує найбільший лоукост Європи Ryanair.
У травні Bees Airline планує отримати ще два повітряні судна, що дозволить розширити флот до чотирьох лайнерів.
"Стратегія нового українського лоукосту передбачає роботу на чартерних рейсах на замовлення туроператорів і виконання регулярних рейсів. Базовим аеропортом авіаперевізника буде "Київ" (Жуляни)", - зазначає Avianews.
Видання додає, що зараз схожу концепцію на українському ринку має авіакомпанія SkyUp. До липня 2020 року її очолював Євген Хайнацький, який зараз є представником акціонерів Bees Airline.
Новий лоукост в Україні: авіакомпанія Bees Airline
- В Україні зареєстрували нову авіакомпанію під назвою Bees Airline.
- Базовим для нового українського лоукосту стане аеропорт "Київ" (Жуляни).
- У лютому 2021 року Bees Airline зареєструвала в Україні два перших літаки.
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