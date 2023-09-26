До місць призначення пасажирів доставлятимуть автобусами.

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаївської області, де сталося влучання у цивільну інфраструктуру, обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. Про це повідомила пресслужба Одеської залізниці.

"У результаті ворожого обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежено рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном. Пасажирів поїзда 218 до Херсона буде доставлено шатловими автобусами, організованими у співпраці з Миколаївською військовою адміністрацією", - розповіли дорожники.

Такий же трансфер очікує на пасажирів на дільниці Херсон-Миколаїв.

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Зазначається, що роботи з відновлення руху тривають.

Обстріл Миколаївської області - що відомо

За словами очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Кіма, вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони збито шість ударних дронів типу "Shahed-136/131". Водночас 25 вересня, близько 21:00, Миколаїв зазнав ракетного удару. Влучання відбулось в обʼєкт інфраструктури на околицях міста.

У Миколаївському районі вчора о 13:51 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по відкритій території за межами населених пунктів, о 22:43 по акваторії Куцурубської громади.

"У Баштанському районі, вночі, 26 вересня, у Березнегуватській громаді внаслідок падіння уламків ворожого безпілотного літального апарату, збитого силами ППО, виникла пожежа на агропідприємстві. Наразі пожежу ліквідовано. Попередньо - без постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - розповів Віталій Кім.

Атака по Одещині - подробиці

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі сталася масована атака півдня Одещини. Зокрема, протягом кількох годин російська армія атакувала ударними дронами Ізмаїльський район, де сталося влучення у припортову інфраструктуру. Поранення отримали двоє водіїв вантажівок. Пошкоджено будівлю пункту пропуску та складські приміщення, три десятки вантажівок, деякі зайнялися.

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