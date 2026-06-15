В Україні через нічну атаку росіян затримується низка поїздів (список)

Мінімальна затримка становить 3 години.

В Україні низка поїздів рухається із затримкою через пошкодження інфраструктури, а також необхідність зупинок для евакуації пасажирів.

Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці". "Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Найбільше відхилення від графіку фіксується у таких поїздів:

Відео дня

• 53/54 Одеса-Дніпро +3:50 годин;

• 75/76 Кривий Ріг-Київ +3:30 годин;

• 21/22 Харків-Львів +3:30 годин;

• 65/66 Київ-Суми +3:30 годин;

• 7/8 Одеса-Харків +3 години;

• 39/40 Запоріжжя-Солотвино +3:40 години;

• 45/46 Харків-Ужгород +3:30 години;

• 21/22 Львів-Харків +3:15 години.

Перевізник підкреслив, що час затримки може змінюватися. "Уважно стежте за оголошеннями на вокзалах та на борту", - рекомендували в "Укразалізниці".

Там додали, що залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше.

Нічна атака на Україну

В ніч на 15 червня окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Під ударом головним чином опинились Київ, Харків та Дніпро.

За данрми Повітряних сил, станом на 8 ранку зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних дронів.

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