Затримки в русі фіксуються, зокрема, на Дніпропетровщині.

Попри блекаути по країні,поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка, проте за деякими маршрутами є певні затримки, повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно. Із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди №722 Київ — Харків та №712 Київ — Краматорськ. При цьому ранкові прибуття відбуваються з мінімальними відхиленнями від графіка.

Складнощі з рухом фіксуються у районі Гребінки: затримуються низка приміських поїздів, зокрема Київ — Гребінка та Березань — Київ-Волинський.

"Затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу. Це стосується низки приміських поїздів", - йдеться у повідомленні.

Рейси "Київ Сіті Експрес" курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, про які повідомлялося раніше: від станції Почайна до Райдужної та зворотно. Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї.

Атаки РФ по інфраструктурі України

Окупанти почали частіше бити по українських локомотивах, розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, зараз ворог зосереджений на ударах по українських локомотивах, без яких залізниця зупиниться.

В ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки у багатьох областях були застосовані аварійні відключення світла.

