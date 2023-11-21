Новий поїзд популярного напрямку буде сполучати Київ та Львів.

"Укрзалізниця" планує запустити онлайн продаж квитків на прямий поїзд до Відня до кінця 2023 року. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це розповів член правління "Укрзалізниці", керівник пасажирського напрямку Олександр Перцовський під час презентації нового графіку руху поїздів УЗ на наступний рік.

"Чоп стає потужним хабом. Чоп-Відень - це поїзд, який буде в нашому сполученні пов'язаний з Києвом і зі Львовом", - сказав Перцовський.

За його словами, станом на сьогодні вся пропозиція на Відень і Будапешт - це всього два вагони з 60 місцями. При цьому він відмітив, що сполучення на Відень це третій-четвертий за популярністю напрямок.

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"Тут ми даємо принаймні 100-150 місць і є можливість їх збільшувати", - повідомив Перцовський та додав, що в новому поїзді буде нормальний рухомий склад, який раніше курсував з Австрії до Румунії.

Крім того, в УЗ анонсували запуск онлайн-продажу квитків на поїзд до Відня.

"Ми до кінця року сподіваємось буде онлайн продаж всіх квитків: і цих, і квитків на прямий поїзд", - сказав керівник пасажирського напрямку УЗ.

"Укрзалізниця" – останні новини

У листопаді "Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів з жіночими купе. Загалом, це, зокрема: №81/82 Київ — Ужгород; №41/42 Дніпро — Трускавець; №75/76 Київ — Кривий Ріг; №15/16 Харків — Ясіня; №17/18 Харків — Ужгород; №29/30 Київ — Ужгород; №3/4 Запоріжжя — Ужгород; №26/236 Одеса — Рахів.

З 14 листопада українська залізниця подовжила новий маршрут до Варшави. Таким чином новий варіант маршруту дозволив пасажирам починати та завершувати варшавський маршрут у Чернівцях.

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