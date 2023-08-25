Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин.

У зв'язку зі сходженням вантажних вагонів на Полтавщині, низка потягів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом, повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram.

Зазначається, що це вплине на затримку потягів:

711 Краматорськ-Київ;

723 Харків-Київ;

724 Київ-Харків;

21 Харків-Львів;

22 Львів-Харків;

17 Харків-Ужгород;

73 Харків-Перемишль;

93 Харків-Хелм.

Орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин.

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В УЗ також наголосили, що у зв'язку з об'їздом поїзди харківського напрямку прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська.

Зазначається, що всі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину. В компанії зазначили, що вже працюють над відновленням руху стандартним маршрутом.

"Укрзалізниця" - останні новини

21 серпня в УЗ додали свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці. Ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети та якісне індивідуально кероване освітлення.

Крім того, 17 серпня стало відомо, що УЗ тимчасово змінює графік курсування потягів до Польщі через ремонт інфраструктури польської залізниці в Перемишлі, що розпочнеться з 8 вересня.

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