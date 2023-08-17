Попри ремонт поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні збільшиться.

"Укрзалізниця" тимчасово змінює графік курсування потягів до сусідньої Польщі через ремонт інфраструктури польської залізниці в Перемишлі, який розпочнеться з 8 вересня.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, поїзди №89/90 Київ — Перемишль та №73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані. Натомість із 3 вересня курсуватиме новий поїзд №119/120 Київ — Хелм, що стане вже третім щоденним потягом за популярним маршрутом.

Денний поїзд вирушатиме з Києва о 06:28 і прибуватиме до Хелма о 17:27. Там можна буде зручно пересісти на польський поїзд IC 21100 Хелм (час відправлення о 18:12) - Варшава Всходня (прибуття о 21:02). Зворотно можна скористатись пересадкою з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42. Поїзд з Хелма відправляється о 10:23 та прибуває до Києва о 22:45.

Відео дня

По п’ятницях і суботах у вересні курсуватимуть лише два поїзди "Інтерсіті+":

діючий №705/706 Київ — Перемишль;

новий №707/708 Київ — Перемишль (відправляється з Києва о 22:17 та прибуває в Перемишль о 06:23. Зворотно з Перемишля відправляється об 11:15 та прибуває до Києва о 20:41).

Крім того, графік ремонтів змінить розклад руху поїздів №54 та №36:

№54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).

№36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.

В УЗ також відмітили, що попри ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм. При цьому, якщо поїзд буде популярним, то в жовтні, по завершенні ремонтних робіт, кількість квитків до Польщі зросте на 10%.

В прес-службі нагадали, що квитки на польський напрямок продаються на 20 діб наперед, нова дата відкривається о 08:00 щоранку (окрім Варшави, яка "стартує" окремо о 09:00).

"Укрзалізниця": останні новини

4 серпня стало відомо, що пасажири стикаються зі складнощами під час повернення квитків на поїзди, оскільки "Укрзалізниця" обмежила канали продажу та повернення квитків для певних поїздів за міжнародними напрямками.

В УЗ тоді пояснили, що обмеження на повернення квитків було впроваджено через схеми перекупників, які скуповували квитки на своє ім’я.

Також 9 серпня УЗ призначила додаткові поїзди в сполученні між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом, Дніпром та Львовом.

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