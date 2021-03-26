У зв'язку з переходом на літній час 28 березня 2021 о 03:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед / Ілюстрація REUTERS
"Укрзалізниця" прокоментувала розклад руху поїздів після переведення годинників на літній час.
Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".
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Як зазначили в "Укрзалізниці", у зв'язку з переходом на літній час 28 березня 2021 року о 03:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед.
Час відправлення і прибуття поїздів у квитках зазначено вже з урахуванням цього переходу.
Переведення годинників
- В Україні перехід на літній і зимовий час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Датою переходу на літній час, зокрема, є остання неділя березня.
- Таким чином, переведення часу відбудеться в ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня. Цієї ночі стрілки годинника слід перемістити на одну годину вперед. Робити це прийнято о 3:00.
- Сезонне переведення годинника обґрунтовують необхідністю подовження світлового дня. Робиться це, як пояснюється, з метою економії електричної енергії та ресурсів. Разом з тим тема переходу на зимовий і літній час є причиною численних суперечок. Багато країн вже відмовилися від сезонної зміни часу.
- 19 березня 2021 року Верховна Рада України не підтримала законопроект про скасування сезонного переведення стрілок годинника.
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