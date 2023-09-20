Українська залізниця продовжує цифровізацію своїх послуг.

"Укрзалізниця" переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, це дозволить створити централізовану чергу заявок, за допомогою чого пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення та не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси.

Зазначається, що раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги.

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"Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків", - пояснили в УЗ.

В "Укрзалізниці" також підкреслили, що для більш плавного звикання до переходу в онлайн касири залізниці протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт.

"Укрзалізниця" – останні новини

18 вересня "Укрзалізниця" попередила, що через продовження ремонтних робіт на дільниці Надвірна - Делятин у жовтні та початку листопада, зміниться маршрут курсування низки поїздів. Дані ремонтні роботи дозволять залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір напередодні зимового періоду перевезень.

19 вересня стало відомо, що "Укрзалізниця" подовжує курсування нового поїзда №119/120 Київ-Хелм у зв’язку з позитивним результатом експерименту. Так, поїзд вирушив у свій перший рейс ще 3 вересня та став уже третім на суперпопулярному напрямку Київ-Хелм.

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